CdS – Il Milan si inserisce nella corsa a Giroud: l’Inter resta avanti

Nonostante l’inserimento del Milan sul nome di Olivieri Giroud sia avvenuto solo da pochi giorni, l’interesse dell’Inter nei confronti del centravanti francese era scemato già da qualche tempo. Grazie al recupero sempre più brillante di Alexis Sanchez che sta smaltendo l’infortunio secondo le tempistiche previste dallo staff medico, le priorità di mercato del club nerazzurro riguardano più che altro il centrocampo e la corsia di sinistra.

In ogni caso, stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter aveva già preso contatti con il ragazzo da diverso tempo e tutt’ora – sebbene non consideri il centravanti come un acquisto preminente – rimane comunque nettamente in vantaggio rispetto al club rossonero che avrebbe invece un disperato bisogno di mettere dentro la rosa un attaccante d’esperienza come Giroud.