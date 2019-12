CdS – Inter, avanti adagio per Darmian: va trovata la formula giusta con il Parma

In attesa di capire se e ci saranno nuovi aggiornamenti da Londra su Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, la dirigenza dell’Inter continua a lavorare per Matteo Darmian, esterno laterale del Parma che all’occorrenza può ricoprire il ruolo di difensore centrale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa con il Parma procede ma a passo rilento. L’accordo tra le due dirigenze, al momento del ritorno in Italia di Darmian dal Manchester United, era quella di un parcheggio in Emilia per questo campionato ma ora potrebbe concretizzarsi il tentativo di anticipare l’operazione. Va comunque trovata la formula giusta.

