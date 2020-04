CdS – L’Inter sogna il doppio colpo Chiesa-Castrovilli. Ma Commisso non cede di un centimetro

Nonostante i buoni rapporti nutriti sin dal suo arrivo in Italia, convincere Rocco Commisso per l’Inter sarà un’impresa oltremodo complicata. I nerazzurri, come rivelato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, avrebbero infatti la forza economica per presentarsi dinnanzi alla Fiorentina con un’offerta a tre cifre per avere sia Federico Chiesa che Gaetano Castrovilli, ma la tenacia del numero uno viola non renderà semplice i negoziati al di là della ricca proposta.

Antonio Conte, che già a gennaio aveva indicato il nome del centrocampista alla dirigenza interista, è letteralmente innamorato soprattutto di Chiesa. Il giovane esterno della Fiorentina, infatti, andrebbe bene sia come esterno a tutto fascia nel suo 3-5-2 – come fatto alla prima stagione in maglia viola – sia eventualmente nel passaggio ad un tridente in stile Chelsea. In ogni caso, per quanto riguarda il giovane attaccante, ci sarà la serrata concorrenza della Juventus da tenere sotto osservazione.

