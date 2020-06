CdS – Inter, Emerson Palmieri resta tra i preferiti di Conte per la fascia

E’ destinato a diventare uno dei tormentoni della prossima estate il profilo di Emerson Palmieri. Il terzino sinistro di proprietà del Chelsea è infatti dato in uscita da Londra, visto che i Blues in entrata stanno trattando l’acquisto di Ben Chilwell dal Leicester. Così, l’ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Palermo, potrebbe far rientro in Serie A, dove del resto avrebbe anche maggiore visibilità agli occhi del commissario tecnico Roberto Mancini in ottica nazionale.

Il terzino italo-brasiliano, in particolare, è seguito da Inter e Juventus. Secondo le ultime di calciomercato riportate questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport, Emerson Palmieri sarebbe il prescelto di Antonio Conte per la fascia sinistra. I nerazzurri, in quel ruolo, sono ad oggi certi solamente della permanenza del Ashley Young. Asamoah, infatti, dovrebbe lasciare il club per trasferirsi all’estero, mentre Biraghi potrebbe tornare dal prestito alla Fiorentina.

