CdS – Inter, Juventus e Verona regine del mercato estivo: Sensi e Demiral le rivelazioni

In attesa di qualche colpo di mercato invernale, in una sessione in cui storicamente non è semplice muoversi con destrezza tra le poche occasioni che si presentano in giro tra i club, il Corriere dello Sport ha analizzato – alla luce del rendimento avuto nella prima metà di stagione – le formazioni che meglio si erano mosse la scorsa estate, ma soprattutto i migliori acquisti in relazione al rapporto rendimento/prezzo.

Se per Lukaku e Barella c’erano pochi dubbi sul fatto che sin dalle prime battute avrebbero fatto la differenza in casa Inter, la vera sorpresa ha riguardato Stefano Sensi. La crescita avuta con Antonio Conte non era assolutamente scontata e probabilmente è andata anche oltre le aspettative. Anche la Juventus, squadra che ha speso più di chiunque altro, si posiziona sul podio grazie alla resistenza dinnanzi alle offerte per Demiral, forte centrale che nelle ultime settimane è riuscito anche a rubare il posto a de Ligt.

Classifica che si chiude con l’incredibile scalata dell’Hellas Verona per un mercato quasi a zero: squadra che convinceva poco la scorsa estate, in campo ha dimostrato l’esatto contrario, spendendo pochi euro. Davvero in pochi avrebbero immaginato un’evoluzione così rapida dei signori Amrabat, Rrhamani e Kumbulla, al punto che il Napoli ha deciso di chiudere ora l’arrivo dei primi due. Il mercato intelligente si fa anche così, il resto non conta.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!