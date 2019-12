CdS – Inter-Kulusevski, la strada è già tracciata per il colpo dell’estate

Mentre con il Parma si continua a lavorare per anticipare il colpo Darmian nella finestra invernale di gennaio, l’Inter non molla la presa su Dejan Kulusevski, centrocampista classe 2000 di proprietà dell‘Atalanta ma in prestito proprio alla squadra ducale di D’Aversa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Parma sembra aver chiuso ogni spiraglio per un addio di Kulusevski a stagione in corso ma l’Inter continua a lavorare sottotraccia per cercare di piazzare il colpo e anticipare la concorrenza in vista dell’estate. La strada sembra essere tracciata con Marotta pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni, bonus compresi, per uno dei giocatori più promettenti del panorama calcistico mondiale.

