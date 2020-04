CdS – Inter, per Kumbulla pronta maxi offerta: sarà la cessione più onerosa nella storia dell’Hellas

Prosegue il pedinamento dell’Inter nei confronti del giovane Marash Kumbulla. Il centrale di proprietà dell’Hellas Verona, che lo scorso gennaio ha rifiutato la corte del Napoli, ha palesato una corsia preferenziale nei confronti dei nerazzurri. Non solo per il blasone del club, ma per motivi di natura tattica, visto che il classe 2000 è sbocciato in Serie A con Ivan Juric in un sistema difensivo molto simile a quello utilizzato da Antonio Conte per la retroguardia nerazzurra. Stando alle ultime del Corriere dello Sport, all’Inter potrebbe comunque non bastare l’inserimento dei cartellini di Salcedo e Dimarco, attualmente in prestito all’Hellas.

Il presidente Maurizio Setti valuta il costo di Kumbulla sui 28-30 milioni e difficilmente farà grandi sconti ai nerazzurri. Il progetto di Ausilio e Marotta, però, prevede l’ingaggio del difensore già dalla prossima estate, per lasciarlo in prestito un altro anno alla formazione veronese. Così facendo, il club nerazzurro tenterà non solo di ottenere un costo ridotto, ma anche di poter vantare un trattamento di riguardo vista la grande concorrenza sul ragazzo. In ogni caso, considerate le richieste avanzate dall’Hellas, la cessione di Kumbulla al club di Viale della Liberazione si preannuncia come la più onerosa nella storia della società.

