CdS – Inter, muro del Napoli al tentativo per Meret: rifiutato lo scambio con Candreva

Se nel corso della prossima stagione Ionut Radu rimarrà finalmente in pianta stabile all’Inter per il ruolo di vice Handanovic, in ottica futura il club nerazzurro difficilmente punterà sul portiere rumeno come papabile titolare. Per questo motivo, stando a quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, vi sarebbero stati contatti importanti negli ultimi giorni con il Napoli per mezzo dell’agente Federico Pastorello, per sondare la posizione di Alex Meret.

L’Inter avrebbe proposto uno scambio tra il giovane estremo difensore e Antonio Candreva, calciatore già gradito agli azzurri. Un sondaggio, però, prontamente rispedito al mittente, dal momento che il Napoli considera il classe 1997 uno dei migliori talenti in circolazione da tenersi stretto per il futuro. La valutazione del portiere per un’eventuale cessione a titolo definitivo è stata fissata sui 50 milioni di euro, mentre per il prestito saranno necessari almeno 10 milioni di partenza.

