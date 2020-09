CdS – Inter, pacchetto croato per il Bayern Monaco: Brozo+Perisic valgono Kanté

Pensare che N’Golo Kanté possa trasferirsi all’Inter allo stato attuale, è fuori da qualsiasi logica di mercato. Prima di tutto il club nerazzurro sta infatti pensando in questo momento a piazzare le cessioni degli esuberi, successivamente invece si tornerà a valutare gli obiettivi in entrata. Qualora, poi, dovessero essere messe a segno uscite particolarmente remunerative come quelle di Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic, allora un colpo da top player come quello che porta al francese sarebbe possibile.

Come scritto dal Corriere dello Sport, vanno ipotizzati due scenari in questo momento. Il primo prevede che il Bayern Monaco, oltre a riscattare Perisic, parta anche all’assalto di Brozovic per sostituire la partenza imminente di Thiago Alcantara. Nel secondo scenario, che l’Inter spera di dover evitare, il club si ritroverebbe invece con entrambi i croati all’interno dello spogliatoio nerazzurro e l’impossibilità di poter così raggiungere il colpo Kanté.

In quest’ultimo scenario, dunque, Conte dovrebbe trovare una soluzione per entrambi i calciatori. Brozovic, che rispetto a quanto il tecnico si aspettava ad inizio stagione non è cresciuto abbastanza, ha già una collocazione piuttosto chiara all’interno del suo organico. L’esterno, reduce dalla vittoria della Champions League, lo scorso anno era stato bocciato dall’allenatore come alternativa per la fascia. In caso di permanenza potrebbe però essere ricollocato come quarta punta.

