CdS – L’Inter detta le condizioni per Tonali. Fiducia Kumbulla: il Verona vuole Agoumé

Nonostante Antonio Conte abbia chiesto alla società di aumentare il tasso di esperienza all’interno della propria rosa, non stanno comunque sfuggendo di vista anche i giovani obiettivi di mercato già accostati all’Inter negli ultimi mesi. Questa mattina, sulle pagine del Corriere dello Sport, è stato fatto il punto sulle trattative che portano a Sandro Tonali e Marash Kumbulla. Entrambi classe 2000, si sono messi particolarmente in luce nell’ultimo campionato di Serie A e sono in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri.

Per quanto riguarda il centrocampista del Brescia, va detto che l’Inter sta lavorando di strategia. Ausilio e Marotta vorrebbero chiudere su un’operazione totale da 30-35 milioni di euro con bonus compresi, mentre dall’altra parte Cellino continua a tirare la corda ed approfittare delle voci sul Milan per rilanciare il prezzo. Il club di Viale della Liberazione, che considera Tonali un obiettivo di prima fascia, non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste per averlo e per questo motivo sta puntando più sul gradimento del ragazzo.

Novità importanti riguardano anche il giovane Kumbulla. L’Inter ha infatti operato un nuovo sorpasso ai danni della Lazio, grazie ad una proposta molto dettagliata. Per abbassare la parte cash di oltre 30 milioni di euro, i nerazzurri hanno già individuato in Edoardo Vergani una contropartita che potrebbe interessare al Verona, oltre al prolungamento per una stagione del prestito di Salcedo. A sbloccare definitivamente l’affare potrebbe però essere Lucien Agoumé, centrocampista francese richiesto fortemente dall’Hellas che l’Inter potrebbe concedere in prestito per almeno un anno.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<