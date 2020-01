CdS – Inter-Tottenham, ultimi dettagli sui bonus: per Eriksen è solo questione di tempo!

Anche il Corriere dello Sport conferma: Christian Eriksen è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Dall’ambiente nerazzurro filtra grande cautela ma la sensazione è che l’affare sia davvero ad un passo dalla fumata bianca: ieri c’è stato un importante avvicinamento con il Tottenham, con ogni probabilità si dovrà aspettare l’inizio della prossima settimana per lo sbarco a Milano del fantasista danese, atteso in città lunedì per le visite mediche.

Gli ultimi dettagli da sistemare sono quelli relativi ai bonus, sull’entità ma anche sulla modalità di pagamento. Una parte saranno più semplici, altri più complicati e altri ancora potranno maturare nel tempo. Questa è la strada da percorrere visto che il Tottenham continua a restare fermo sulla richiesta di 20 milioni di euro. Possibile che lo stesso Eriksen rinunci ad un parte di soldi. La fumata bianca è solo questione di tempo, lo sa pure Mourinho anche se c’è curiosità di sapere cosa dirà oggi in conferenza stampa.

