CdS – Inter-United, è sfida a poker per Sanchez: tutte le cifre dell’operazione

Sta diventando davvero una partita di poker quella tra Inter e Manchester United, in cui la giusta strategia e le necessarie argomentazioni potrebbero fare la differenza. La società interista ha voglia di riscattare Alexis Sanchez, come confermato dalle sensazioni trasmesse pubblicamente sia da Beppe Marotta che da Antonio Conte. Il nodo, però riguarda l’accordo con il Manchester United, che tarda ad arrivare per distanza tra valutazioni, ma che il club nerazzurro spera di poter raggiungere sul mercato prima della sfida col Getafe del 5 agosto.

L’Inter, come scritto dal Corriere dello Sport, prevede due diverse soluzioni: prolungamento del prestito con obbligo di riscatto a cifre nettamente ridotte, oppure ingaggio a costo zero che consentirebbe comunque allo United di risparmiare per un calciatore considerato un esubero circa 55-60 milioni di euro tra ingaggio lordo e bonus per le prossime due stagioni. In attesa della nuova mossa nelle mani dei Red Devils, Sanchez avrebbe trovato l’accordo per il nuovo ingaggio con l’Inter: triennale da 7 milioni netti, che grazie al Decreto Crescita peserà come uno stipendio da 5.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<