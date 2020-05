CdS – Inter, Vidal ha il marchio del vincente: Conte e Marotta non lo hanno dimenticato

Ha intrapreso una strada abbastanza coerente negli ultimi tempi l’Inter, confermata dalle scelte di mercato effettuate soprattutto dall’arrivo in dirigenze di Beppe Marotta nelle vesti di amministratore delegato. Innanzitutto, la politica di puntare su un gruppo di calciatori appartenente alla Nazionale Italiana per cementare sempre di più il senso di appartenenza alla maglia nerazzurra. E, in secondo luogo, la scelta di affidarsi sempre più spesso a calciatori di una certa dimensione internazionale con tanta esperienza alle spalle per trasferire ai più giovani quella mentalità vincente alla quale Antonio Conte non ha mai rinunciato.

Secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, Arturo Vidal – che per ovvi motivi rientra nella seconda categoria degli obiettivi sopra enunciati – proprio per questo motivo non è mai uscito dai radar nerazzurri. Il centrocampista cileno, sotto il tandem Marotta-Conte, alla Juventus produsse ben tre scudetti e una doppia vittoria in Supercoppa Italiana, senza mai smettere di abituarsi alla vittoria nelle successive esperienze al Bayern Monaco e al Barcellona. L’ex bianconero, a 32 anni, ha ancora una voglia matta di mettersi in gioco e l’Inter, in tal senso, può rappresentare una sfida davvero intrigante.

