CdS – L’addio di Icardi per l’arrivo di Cavani. Marotta studia anche la mossa Werner

Il mercato dell’Inter è sempre molto attivo ed in questa finestra di calciomercato potrebbe esserlo molto di più: i nerazzurri sono infatti al centro di molte trattative di mercato, sia in entrata che in uscita, con pezzi da 90 come protagonisti. Uno di questi è sicuramente Mauro Icardi.

L’attaccante del Paris Saint Germain – come riporta il Corriere dello Sport – ha convinto il club parigino e Leonardo al riscatto ma con un piccolo sconto rispetto ai 70 milioni pattuiti. L’Inter ci sta pensando perché con la sua vendita si garantirebbe anche l’arrivo – sempre dalla Francia – di Edinson Cavani. Il nome del Matador è infatti in cima alla lista dei parametri zero di Beppe Marotta dopo l’addio alla pista Dries Mertens.

Infine c’è l’affare Timo Werner: con una clausola da 50 milioni, il tedesco è un affare da tenere nel mirino soprattutto in caso d’addio di Lautaro Martinez. In quel caso l’arrivo dal Lipsia dell’attaccante sarebbe una priorità e dunque l’attacco nerazzurro potrebbe subire un’incredibile rivoluzione.



