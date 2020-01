CdS – Lazaro al Newcastle, i prossimi saranno Gabigol e Dimarco: il punto sulle cessioni

Inter concentrata anche a sfoltire la rosa in questa finestra invernale di calciomercato. Ieri è stato ufficializzato il passaggio di Valentino Lazaro al Newcastle: l’esterno austriaco si trasferisce in Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un totale di 25 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport altri giocatori sono pronti a lasciare l’Inter in questi ultimi giorni di mercato. A partire da Gabigol che ripartirà ancora una volta dal Flamengo: il club brasiliano è pronto ad acquistare interamente il suo cartellino. Per Federico Dimarco al Verona, invece, si attende solo il definitivo via libera di Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!