CdS – Marotta e Ausilio fissano il budget per Vidal: rimarrà fuori dall’affare Lautaro

E’ senz’altro uno dei calciatori più inseguiti nelle ultime sessioni di calciomercato dell’Inter, Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha più volte sfiorato il passaggio in maglia nerazzurra, ma senza mai riuscirci. A partire dall’estate del 2018, quando ancora vestiva la maglia del Bayern Monaco ed improvvisamente piombò sul suo cartellino il Barcellona con una maxi offerta irrifiutabile che bruciò la concorrenza del club della famiglia Zhang.

Stavolta, però, qualora la dirigenza nerazzurra decidesse di affondare il colpo vi sarebbero margini più ampi per una buona riuscita. Come scritto questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio hanno ribadito al Barcellona che non accetteranno il cileno come contropartita in caso di cessione di Lautaro Martinez. Il calciatore compirà 33 anni il prossimo 22 maggio e l’Inter vuole evitare rischi di iper valutazioni. Così, è stato fissato un budget di 10 milioni di euro per il trasferimento secco del centrocampista cileno.

