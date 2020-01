CdS – Moses tra oggi e domani a Milano? Giroud si farà, tramonta il sogno Vidal

Victor Moses freme per diventare un giocatore dell’Inter: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra aspetta una risposta da Chelsea e Fenerbahce per valutare le condizioni fisiche di Moses prima di metterlo sotto contratto.

Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa ma intanto il nigeriano sta spingendo per prendere già oggi o domani un volo per Milano e svolgere i test. Dal Chelsea in arrivo anche Giroud, il suo futuro sembra essere scritto a prescindere dal destino di Politano. Chi invece con ogni probabilità non raggiungerà Milano è Arturo Vidal. Conte ci spera ancora, ma ieri Setién lo ha schierato titolare.

