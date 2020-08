CdS – Nainggolan vuole tornare al Cagliari! E chiama l’amico Florenzi…

Con l’arrivo in panchina al Cagliari, Eusebio Di Francesco vorrebbe ricostruire la squadra dai alcuni fedelissimi che lo avevano sostenuto nel biennio di Roma. Il neo tecnico della formazione sarda, dunque, sta già lavorando fianco al fianco del presidente Tommaso Giulini per cercare di avere nuovamente Radja Nainggolan per la prossima stagione. Il centrocampista belga è infatti sulla strada di ritorno verso Milano, dopo il prestito secco che lo ha visto nuovamente tra i protagonisti della Serie A.

Sia il calciatore che la dirigenza cagliaritana vorrebbero proseguire il loro rapporto, non prima di aver trovato un accordo per il passaggio – presumibilmente a titolo definitivo – dall’Inter. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Nainggolan avrebbe già chiamato anche l’amico Alessandro Florenzi per convincerlo a sposare il progetto del Cagliari. L’esterno destro della Roma, in prestito al Valencia negli ultimi 7 mesi, è considerato un esubero da Paulo Fonseca e dovrebbe immediatamente tornare sul mercato. Il futuro in Sardegna è più che una possibilità…

