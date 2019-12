CdS – Nandez in rottura con il Cagliari: è il piano B di Vidal. Marotta sfida la Roma

Antonio Conte è stato chiaro con la propria dirigenza e vuole a tutti i costi riportare in Italia Arturo Vidal: dopo aver incassato il sì del cileno, la trattativa con il Barcellona prosegue ma qualora non arrivi la fumata bianca ecco che l’Inter potrebbe virare con decisione su Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 del Cagliari.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, anche l’uruguaiano, come Vidal, è passato alle vie legali con il club rossoblu. La questione relativa ai diritti d’immagine ha travalicato la giustizia sportiva ed è finita davanti ad un tribunale civile, la sentenza è attesa per il 14 gennaio. L’Inter monitora con attenzione la situazione ed è pronta a sfruttare l’occasione: in corsa ci sarebbe anche la Roma di Paulo Fonseca.

