CdS – Napoli-Mertens, rinnovo congelato. L’Inter non ha mai smesso di pensarci

“Mertens? L’Inter in realtà non ha mai smesso di pensare al belga”. Con queste parole pronunciate da Gianluca Di Marzio pochi giorni fa in diretta su Sky Sport 24, la pista Mertens in ottica Inter si è improvvisamente riaccesa. Come ricordato dal Corriere dello Sport questa mattina, il centravanti belga andrebbe infatti in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo giugno, o comunque – in caso di prolungamento dei contratti da parte della Fifa – quando la stagione verrà dichiarata ufficialmente conclusa.

Dopo un turbolento mercato invernale, in cui si pensava che l’attaccante azzurro potesse andar via, alla fine i dialoghi per il rinnovo con De Laurentiis erano ripresi regolarmente. Mertens. Nello specifico, l’attaccante aveva chiesto alla dirigenza partenopea di ammorbidire la loro posizione e un accordo, sulla base di in biennale da quattro milioni netti a stagione più due alla firma, sembrava si potesse raggiungere. La pausa, però, ha congelato improvvisamente i rapporti, facendo tornare in discussione il futuro del belga.

