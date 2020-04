CdS – Il PSG ha deciso: Icardi resta! Ma Wanda frena l’entusiasmo

Dopo averci pensato su a lungo, finalmente da Parigi fanno sapere di aver scelto di riscattare Mauro Icardi a fine stagione. L’accordo pattuito con l’Inter al momento del prestito prevede la cessione dell’argentino per un riscatto pari a 70 milioni di euro da versare nelle casse nerazzurre. Si era infatti parlato di contrasti interni al Paris Saint Germain tra il tecnico Thomas Tuchel e il ds Leonardo, che più di ogni altro aveva fatto pressioni per portarlo a Parigi. Ma, secondo quanto filtrato nelle ultime settimane, il tecnico tedesco potrebbe non essere riconfermato per la prossima annata, dando il via libera alla permanenza dell’ex capitano nerazzurro.

Bisogna pure considerare che a fine stagione, salvo inaspettati colpi di sorpresa, Edinson Cavani andrà in scadenza di contratto e, ritrovarsi un attaccante già pronto a prenderne l’eredità e con un profilo internazionale come Maurito, è già un bel vantaggio. Come segnalato dal Corriere dello Sport, però, l’unico dubbio è nutrito dalla moglie-manager Wanda Nara, la quale non ha mai nascosto di voler tornare a vivere in Italia insieme alla famiglia. A tal proposito, bisognerà vedere se, in caso di riscatto, Icardi potrà rifiutarsi di accettare il trasferimento definitivo al PSG, come ad esempio fatto da Salah nei confronti della Fiorentina nel 2015 prima di accettare la Roma.

