CdS – Ribery ko, la Fiorentina corre ai ripari: sogno Berardi. Più facile arrivare a Politano

La Fiorentina è pronta a riprovarci per Matteo Politano: l’attaccante nerazzurro, da poco rientrato a disposizione di Conte dopo un infortunio, è finito ai margini del progetto tecnico della Beneamata e così potrebbe lasciare Milano durante la finestra invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza viola è intenzionata a rafforzare il reparto offensivo di Montella con un attaccante in grado di sopperire all’assenza di Franck Ribery. La prima scelta è Domenico Berardi del Sassuolo, più facile la strada che porta a Politano: già cercato in estate, salvo poi incassare il no secco di Conte, l’attaccante fin qui non ha avuto quella continuità di rendimento cercata e il suo futuro potrebbe tornare in discussione.

