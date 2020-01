CdS – Tutti pazzi per Castrovilli! Conte lo vuole all’Inter, la Fiorentina non molla

Tonali ma non solo perché l’Inter è sulle tracce anche di Gaetano Castrovilli, gioiello della Fiorentina e altro talento azzurro sbocciato in questa stagione della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport c’è una lunga fila di squadre pronte a bussare alla porta di Commisso.

Tra queste anche l’Inter, con Conte che lo vorrebbe portare a Milano in estate: in corsa anche Napoli e Roma ma Castrovilli piace tanto anche a diversi club di Premier League e Bundesliga. Al momento tutti i tentativi sono stati respinti, da vedere se la Fiorentina alzerà il muro nella prossima estate come fatto con Chiesa dopo l’annuncio del rinnovo fino al 2024 ufficializzato lo scorso 2024.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!