CdS – Tutto aperto per Mertens: rinnovo con il Napoli, Italia o estero. Inter alla finestra

Negli ultimi giorni il Napoli ha accelerato la trattativa per il rinnovo di contratto di Dries Mertens: l’attaccante belga sarebbe felice di rimanere in città, a patto però che la squadra il prossimo anno torni a lottare per lo scudetto.

Nonostante Mertens vada incontro ai 33 anni diversi club europei rimangono però sulle sue tracce, viste la versatilità e la qualità mostrata nelle ultime stagioni a Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, in Italia Inter e Roma continuano a monitorarlo con grande attenzione, con la dirigenza nerazzurra che è stata la prima squadra a sistemarsi in una posizione di attesa. la clausola inserita nel contratto non permette a Mertens di liberarsi a gennaio per un club italiano e quindi si dovrà aspettare eventualmente giugno, quando scadrà il suo contratto anche se il giocatore potrebbe decidere di forzare la mano con la propria dirigenza, in caso di mancato accordo. In corsa anche il Borussia Dortmund, nonostante il colpo Haaland, e diverse squadre cinesi pronti a ricoprire d’oro l’attaccante di Gattuso.

