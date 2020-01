CdS – Vecino ai saluti, l’Inter però non fa sconti. Chi al suo posto? Marotta sulle tracce di…

Il futuro di Matias Vecino all’Inter resta in bilico: come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista uruguaiano rimane in uscita ma al momento né l’Everton né il West Ham sembrano disposti ad accontentare le richieste della dirigenza nerazzurra.

L’Inter infatti vuole cedere l’ex Fiorentina solo a titolo definitivo e chiede almeno 20 milioni di euro, cifra a cui nessuno è ancora arrivato. Una volta definita la situazione di Vecino, ci sarà spazio per un nuovo innesto: al momento secondo il quotidiano romano non risultano esserci conferme per Kucka, probabile che il mirino di Marotta sia puntato su un giocatore in rotta con l’allenatore o con il club.

