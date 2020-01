CdS – Vecino via solo a titolo definitivo, l’Inter fissa il prezzo. E Conte non smette di sognare Vidal

Anche il Corriere dello Sport analizza il caso di mercato legato a Matias Vecino: la dirigenza dell’Inter e il suo agente sono al lavoro per cercare una nuova sistemazione, dopo il gelo che si è creato tra il giocatore e Conte.

L’Inter è disposta a cederlo solo a titolo definitivo e al momento chiede 25 milioni di euro: l’unico club in corsa al momento sembrerebbe essere l’Everton, mentre il Tottenham lo ha richiesto in prestito. Non sono decollati invece gli scambi con Napoli e Milan rispettivamente per Allan e Kessie.

La sensazione è che, in caso di partenza di Vecino, la dirigenza nerazzurra possa prendere un giocatore all’estero. Conte non ha smesso di sognare Vidal ma ad oggi il centrocampista del Barcellona resta lontano.

