CdS – Vidal più Eriksen, scenario impossibile? L’Inter aspetta il Barcellona e… Vecino

Il blitz londinese di Piero Ausilio ha certificato come la priorità numero in casa Inter per il centrocampo sia diventata Christian Eriksen: il fantasista danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, può essere il rinforzo di qualità e d’esperienza in grado di aumentare la competitività della rosa di Conte.

Eriksen ha superato così Vidal nelle preferenze della dirigenza nerazzurra. La trattativa per il centrocampista cileno del Barcellona si è arenata dopo l’esonero di Valverde e l’arrivo di Setién sulla panchina blaugrana. Affare tramontato del tutto? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, qualora il nuovo allenatore consideri Vidal un semplice rincalzo, non è da escludere che l’Inter ci riprovi soprattutto in caso di addio di Vecino.

Vidal più Eriksen? L’ex Juventus potrebbe diventare una clamorosa aggiunta ma un doppio incastro sarebbe davvero complicato e si dovrebbe incastrare anche con la cessione di Gabigol, a condizioni migliori rispetto a quelle concordate nei mesi scorsi con il Flamengo

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!