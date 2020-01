Ceccarini: “L’Inter concentrata su Vidal. Eriksen deve ancora scegliere la sua prossima squadra”

Niccolò Ceccarini, noto giornalista, ha parlato del mercato dell’Inter tra Eriksen e Vidal a TMW. Ecco le sue parole: “Eriksen è una grande occasione di mercato. In Italia è l’Inter che negli ultimi giorni ci ha fatto un pensiero, sondando il terreno e soprattutto le richieste del centrocampista del Tottenham, che si svincolerà a giugno. Ovviamente stiamo parlando in chiave estate, visto che, salvo colpi di scena, chiuderà la stagione in Premier League“

“Eriksen non ha ancora preso la decisione su quale sarà la sua prossima squadra. L’Inter, come tutti i club più importanti d’Europa, è alla finestra. In questo momento però tutti gli sforzi sono concentrati su Vidal. Marotta e Ausilio stanno premendo forte sull’acceleratore. Ancora non c’è l’accordo con il Barcellona ma di una cosa siamo certi: l’Inter farà di tutto per regalare a Conte il centrocampista cileno, un acquisto che potrebbe permettere ai nerazzurri di aumentare la propria forza e provare a vincere lo scudetto. Ci sono anche altre idee alternative, una è Nandez del Cagliari”.

