Ceccarini: “Per Lautaro il Barcellona è disposto a sacrificare Vidal. Cavani? Il problema resta l’ingaggio”

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, nell’editoriale pubblicato per Tuttomercatoweb fa il punto sulle principali trattative di casa Inter. A partire da Edinson Cavani: “Marotta e Ausilio si stanno muovendo nella sua direzione. L’Atletico Madrid ha deciso di mollare la presa e ora il club nerazzurro ha un avversario in meno. Certo il problema principale resta l’ingaggio. Cavani attualmente guadagna 10 milioni e questa è una cifra decisamente troppo alta per l’Inter che però segue con attenzione la pista nel caso ci fosse la volontà del giocatore di abbassare le sue pretese economiche”.

Il futuro del Toro: “Proseguono intanto i contatti con il Barcellona per Lautaro Martinez. L’Inter è inflessibile nella sua posizione e vuole che l’eventuale offerta sia vicina alla clausola rescissoria, pari a 111 milioni di euro. C’è però un’apertura su un’eventuale contropartita tecnica. Il club blaugrana vorrebbe inserire nell’operazione Vidal e magari anche un altro giocatore tra Semedo e Junior Firpo. L’Inter preferirebbe il secondo ma la situazione è ancora tutta in evoluzione, anche se il Barcellona ha fretta, vorrebbe avere una risposta in tempi brevi per provare a chiudere l’operazione”.

