Cejas: “Musso può essere il vice Handanovic, Thiago Almada è come Chiesa ma non c’è solo l’Inter”

L’ex portiere argentino di Ascoli e Fiorentina, Sebastian Cejas, ha parlato in una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com, con un commento per due prospetti che piacciono tanto all’Inter: Thiago Almada del Velez e Juan Musso dell’Udinese. Non è mancata anche un’opinione sull’uomo mercato del momento in casa nerazzurra, Lautaro Martinez: “E’ un campione, giovane ma che da anno e mezzo ha dimostrato grandi qualità. Credo che possa giocare dove vuole”.

Sul numero uno dei friulani: “In Argentina i portieri sono migliorati molto. Prima si facevano apprezzare per il carattere e meno per la tecnica, ora si sta progredendo molto da questo punto di vista. Musso mi piace, è giovane ed è già in Nazionale. Essere il successore di Handanovic non sarà facile per nessuno ma lui ha personalità, ha esordito giovanissimo al Racing Club, sa prendersi le responsabilità”.

Poi Cejas consiglia, Thiago Almada, talento accostato ai nerazzurri: “E’ molto forte, all’età di 17 anni era già in prima squadra. Lo vuole non solo l’Inter ma anche lo United. Non so se è già pronto per un salto del genere ma è comunque il giovane più seguito qui da noi. E’ un giocatore tipo Chiesa, fisicamente più piccolo e meno potente ma che ha più velocità, molto abile nell’uno contro uno. Può ricoprire tanti ruoli in avanti: esterno, centravanti e trequartista”.

