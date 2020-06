Cellino fa il mercato: “Nainggolan? Per me torna alla Roma, è il suo sogno”

Tra i calciatori che hanno più segnato la presidenza di Massimo Cellino al Cagliari, non può che tornare alla mente lo straordinario Radja Nainggolan che fece innamorare mezza Italia con la formazione sarda in cui oggi è tornato in prestito. Il centrocampista belga è difatti ancora di proprietà dell’Inter, che però non lo considera centrale nel suo progetto e che la prossima estate cercherà di rivenderlo. Secondo il numero uno del Brescia, così, il Ninja potrebbe realizzare il suo grande sogno e tornare a rivestire la maglia della Roma, club che lo ha segnato con ottimi ricordi negli anno migliori della sua carriera. Queste le parole di Cellino sul Corriere dello Sport:

Se ti dico Nainggolan?

“Difficile non volergli bene, l’ultima volta che ci siamo visti mi ha abbracciato forte. Secondo me torna alla Roma, è il suo sogno, è rimasto folgorato dalla città, dall’ambiente. Radja è capace di darti tutto”.

