Cellino: “Tonali ha fretta di conoscere il suo futuro. Marotta? Mi ha confermato interesse, ma apprezzo la serietà del Milan”

Sono giorni molto importanti in chiave mercato per il futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista attualmente di proprietà del Brescia, infatti, è destinato alla partenza dopo la retrocessione del club in Serie B nella stagione che si è appena conclusa. Sul centrocampista classe 2000 è in questo momento in vantaggio l’Inter, che da diverse settimane ha raggiunto l’accordo sia con il ragazzo che con l’agente Beppe Bozzo sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Da registrare, però, l’inserimento nelle ultime ore del Milan, come confermato dal presidente Massimo Cellino nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport 24.

Le parole del numero uno del Brescia: “Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco riservato. Marotta? Mi ha sempre confermato il forte interesse per il giocatore da parte dell’Inter, io ho sempre evitato trattative con altri club, anche esteri. Ma anche il ragazzo ha la necessità di sapere qual è il suo futuro: io non ho fretta ma Tonali sì”.

