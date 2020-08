Champions League, l’Inter tifa PSG? Ecco quanto incassa con la vittoria

Siamo agli sgoccioli della stagione 2019-2020 e l’ultima gara è la finale di Champions League: mentre in Francia è già ricominciato il campionato, questa sera a Lisbona la squadra campione della Ligue 1, il Paris Saint Germain, per la prima volta nella sua storia si giocherà la finale della massima competizione europea contro il Bayern Monaco.

Sarà la sfida anche tra due ex Inter: Mauro Icardi da una parte, Ivan Perisic dall’altra. Se per il croato il futuro è ancora in bilico, con i bavaresi che non sono ancora convinti sul suo eventuale riscatto e dunque potrebbe rientrare anche a Milano, per l’argentino la situazione di mercato è ben definita. Il PSG infatti ha acquistato a titolo definitivo Icardi per 50 milioni di euro ma un ulteriore regalo potrebbe arrivare questa sera: come riporta La Repubblica infatti l’Inter in caso di vittoria questa sera dei parigini incasserebbe altri due milioni di euro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<