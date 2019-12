Chelsea, Marcos Alonso e Giroud sempre più ai margini: entrambi non convocati

Non se la stanno passando per niente bene sia Marcos Alonso che Olivier Giroud negli ultimi tempi al Chelsea. Entrambi, ai margini del nuovo progetto sportivo inaugurato la scorsa estate con l’arrivo di Frank Lampard in panchina, hanno avuto pochissime occasioni per mettersi in luce nel corso di questa stagione. Lo spagnolo, che aveva trascorso un periodo nero con 7 partite consecutive in tribuna, era stato lanciato a sorpresa dal primo minuto nella vittoria con il Tottenham dello scorso turno, salvo rimanere nuovamente fuori dai convocati nella partita odierna con il Southampton.

Insieme all’ex Fiorentina, stavolta anche il centravanti francese non è stato fatto accomodare neanche in panchina dal tecnico inglese. Insomma, una situazione che per entrambi i calciatori Blues sta diventando insostenibile, alimentata poi dalle voci di mercato per la finestra di gennaio. Sia Marcos Alonso che Olivier Giroud sono sul taccuino di mercato dell’Inter. Ma, con il rientro di Alexis Sanchez che andrebbe a mettere una pezza all’emergenza del reparto offensivo, la priorità diverrebbe lo spagnolo visto che a sinistra l’intenzione è quella di affondare un colpo importante.

