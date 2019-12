CdS – Il Chelsea non svende Marcos Alonso. Vidal, apertura del Barcellona sulla formula

Per sperare di ritornare nel 2020 con la stessa carica emotiva con cui si è chiuso il 2019, l’Inter un piccolo aiuto dal mercato dovrà pur cercarlo. Se fino ad ora grazie ai sacrifici e al duro lavoro della squadra i nerazzurri sono riusciti non senza difficoltà a chiudere al primo posto in classifica insieme alla Juventus dopo 17 giornate, Antonio Conte in primis sa che per tenere alto il ritmo e la qualità della squadra, sarà necessario intervenire in entrata.

I due nomi in cima alla lista sono in questo momento Marcos Alonso e Arturo Vidal, entrambi non felicissimi dello spazio riservatogli in questa prima metà di stagione. Come ribadito dal Corriere dello Sport, per il terzino spagnolo il Chelsea ancora spara molto alto: 35 milioni di euro più altri 5 di bonus. Un po’ troppo per un calciatore che, tornato titolare domenica contro il Tottenham, era stato lasciato in tribuna nelle ultime 7 partite.

Situazione meno complicata invece per Arturo Vidal, dal momento che il Barcellona sembra aver aperto quantomeno per quel che riguarda la formula della cessione. In seguito al malcontento che il calciatore ha mostrato più volte con i suoi atteggiamenti nelle ultime settimane, è trapelata un’iniziale apertura: prestito sì, ma con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

