Chiesa: “Futuro? Penso solo a giocare. Non ci sono trattative in corso, c’è solo la Fiorentina”

Uno dei nomi caldi del calciomercato è senz’altro quello di Federico Chiesa. Dopo tante voci sul suo conto, soprattutto nelle ultime settimane, lo stesso calciatore ha voluto parlare – tra le altre cose – anche di mercato nell’intervista concessa nell’edizione di questa mattina del Corriere dello Sport. L’esterno della Fiorentina ha precisato che, dinnanzi all’interesse di Inter e Juventus, in questo momento ha altre priorità in testa e difficilmente intraprenderà trattative per la cessione prima che finisca ufficialmente il campionato. Ecco alcuni estratti delle sue parole:

FUTURO – “Con il presidente, Barone e Pradé nell’ultimo anno abbiamo parlato tantissimo, il presente è l’unico tempo sul quale sono concentrato. Io penso al lavoro di tutti i giorni, agli obiettivi immediato. Speriamo di tornare tutti a giocare, il resto verrà”.

CORONAVIRUS – “Il mio messaggio è di fiducia. Siamo assistiti da medici bravissimi, sono gli eroi del momento, stanno facendo un lavoro straordinario e vorrei davvero ringraziarli. Non dobbiamo avere paura, io non ne ho, ho soltanto voglia di tornare in fretta al calcio, alle partite, al campionato. Dobbiamo chiudere una stagione, noi in particolare abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza”.

MERCATO – “Non ci sono trattative in corso, c’è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parlo io e papà è sempre al mio fianco. E’ il mio assistente personale. Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di avere un agente, in futuro chissà. Quella voce che mi accostava a Totti era una fake news, Francesco è stato il primo a contattare la società per chiarirlo”.

