Chiesa-Inter: la sfida alla Juventus ma non solo. I dettagli dell’operazione

Federico Chiesa è il nome della giornata di oggi: l’esterno della Fiorentina – seguito da tempo dall’Inter – è tornato di moda in zona Via della Liberazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’operazione Chiesa vede almeno tre grandi “sì”.

Il primo è senz’altro la volontà di puntare da parte di Beppe Marotta su un blocco degli italiani: i due innesti a centrocampo della scorsa stagione (Sensi e Barella) e l’obiettivo primario Tonali ne sono la dimostrazione. Il dirigente interista vuole costruire un gruppo importante e vincente. Il secondo “sì” è la possibilità – con Chiesa in squadra – di svariare con i moduli: l’esterno della Nazionale può infatti ricoprire più ruoli e darà tante opzioni ad Antonio Conte.

Il terzo ed ultimo “sì” è la sfida alla Juventus. La rivalità fuori e dentro il campo tra le due società si è spostata anche sul mercato, con entrambe pronte a darsi battaglia per i gioielli più preziosi del calcio italiano. I bianconeri da tempo sono sui passi di Chiesa e l’inserimento dell’Inter potrà far partire una vera e propria asta.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!