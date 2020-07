Chiesa: “Mercato? Devo prima parlare con la società, c’è massima serenità”

La prossima sessione di calciomercato potrebbe vedere, tra i tanti colpi, anche la cessione di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha posto una valutazione di circa 70 milioni di euro per la sua cessione, non un centesimo in meno. L’esterno viola, al momento, ha ricevuto solo l’interesse di Inter e Juventus in Italia, con alcune importanti offerte dall’esterno. Ma, come risaputo, vorrebbe continuare a giocare in Serie A e dare la precedenza ai club italiani.

Al termine dell’incontro vinto ieri per 4-0 sul Bologna, in cui ha trovato la prima tripletta della sua carriera in campionato, Chiesa ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Sky Sport: “Dicono che non sono contento di stare a Firenze? Lo lascio dire a chi cerca sempre il male di questa squadra. Questa tripletta la dedico ai veri tifosi della Fiorentina. Il mio futuro è la partita con la Spal, dove cercherò di migliorare il mio record di gol in A, poi parlerò con la società. C’è un gran rapporto con la dirigenza e parleremo con la massima serenità”.

