Chiesa, Tonali e non solo: il piano di Marotta ed il mercato di Serie A

Con il calcio giocato fermo almeno per le prossime settimane, tutte le società sono al lavoro per la prossima stagione e quindi per il calciomercato. I contatti tra i club sono frequenti, in attesa di capire come e quando partirà la sessione. L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questo momento, sia per quanto riguarda le uscite, che per quanto riguarda le entrate.

Come riporta Calciomercato.com il piano di Beppe Marotta e dei nerazzurri è molto chiaro, osservando i profili seguiti: si punta sul mercato della Serie A. L’Inter infatti ha messo gli occhi su molti gioiellini del nostro campionato, come Tonali, Chiesa, Kumbulla e Gosens. Il mercato estero offre tante opportunità ma gli affari con i club italiani permettono anche di inserire numerose contropartite, che permettono una spesa economica minore. Il blocco “Nazionale” ma non solo: il piano è la Serie A.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!