Dal Cile, Navarrete: “Sanchez vuole ritirarsi all’Universidad de Chile”

Non sa ancora bene cosa gli riserverà il futuro Alexis Sanchez, legato attualmente al prestito all’Inter dal Manchester United. I nerazzurri, però, a causa della stagione travagliata dell’attaccante cileno rinunceranno a trattare il riscatto con il club inglese, cui farà a questo punto ritorno a fine stagione. L’ex Udinese, però, sembra avere le idee piuttosto chiare su come terminerà la sua carriera nei prossimi anni, come confermato da José Luis Navarrete – presidente di Azul Azul, la società che controlla l’Universidad de Chile – sulle frequenze di DirecTV.

Le sue parole: “Ho parlato con Alexis Sanchez e lui è un tifoso dell’Universidad de Cile. Vuole ritirarsi o giocare con l’Universidad de Chile. Mi piacerebbe avere Marcelo Díaz, Isla, Edu Vargas, Alexis Sanchez, tutti, ma bisogna essere realisti. Lo scenario economico non è brillante, dipenderà da quanto saranno disposti loro a rinunciare per venire all’Universidad de Chile”.

