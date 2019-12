Clasico, Vidal verso la panchina ma il Barcellona frena: via solo a titolo definitivo. L’Inter preme con l’agente

Si avvia verso un’altra panchina, questa volta nel prestigiosissimo Clasico contro il Real Madrid, Arturo Vidal con il suo Barcellona. Ennesima partita da riserva che, sicuramente, non rende felice il Guerriero cileno, sul quale l’Inter continua a lavorare facendo forza anche sulla presenza di Antonio Conte, ovvero colui che lo ha lanciato nel grande calcio. In questi giorni la dirigenza nerazzurra ha incontrato il suo agente Fernando Felicevich, che ora sta volando invece a Barcellona per parlare con il management blaugrana.

La differenza tra la visione di nerazzurri e catalani è però netta: i primi intendono trattare solo sulla base di un prestito pressoché gratuito, mentre gli altri, scrive Tuttosport, partono dall’idea di cessione a titolo definitivo. L’ago della bilancia, quindi, sarà lo stesso Vidal, che dovrà decidere se intende lasciare seriamente la Spagna e quindi forzare la mano con la dirigenza del Barcellona.

