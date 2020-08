Clausola, diritti d’immagine ed ingaggio: quanto costa realmente Lionel Messi?

E’ un sogno di mercato che al momento resta tale, ma l’Inter sta pensando realmente a portare Lionel Messi in Italia. Gli indizi fiscali lasciati dal padre nel nostro paese possono far sperare, ma è sempre la volontà del calciatore a fare la differenza. Il gruppo Suning è alla ricerca di mega sponsor in Asia che possano finanziare l’operazione ma non solo: l’acquisto della Pulce porterebbe anche molti più soldi proprio dagli sponsor, oltre al merchandising ed i biglietti delle partite (che al momento sono però bloccati).

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ha analizzato il prezzo reale di Messi, soprattutto dopo il rinnovo faraonico del 2017. La clausola rescissoria per portarlo via dal Barcellona è di 700 milioni di euro a meno che non sia lui a decidere di andare via, ma doveva comunicarlo entro il 31 maggio. I diritti d’immagine sono tutti suoi, ed è un’eccezione alla politica dei blaugrana, ma è Messi. Infine l’ingaggio: annualmente è di 100 milioni lordi, cifre da grandi sport americani. Il totale andrebbe quasi a superare il miliardo di euro, cifre folli per il giocatore più forte del pianeta.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<