CM.com – Chiesa-Fiorentina, esultanza polemica: rottura totale con i tifosi. Addio a fine stagione

Il rapporto tra la tifoseria della Fiorentina e Federico Chiesa si fa sempre più teso. Una stagione difficile, tormentata dopo il mancato trasferimento alla Juventus per il no di Commisso. L’arrivo di Iachini sulla panchina viola aveva riportato serenità nel mondo viola ma ora le parti sembrano nuovamente distanti e il nome di Chiesa, seguito da Inter e Juventus, torna ad essere protagonista sul mercato.

Come riportato da calciomercato.com, ieri si è toccato l’apice. Dopo aver messo a segno l’assist per l’1-1 di Cutrone, Chiesa si è recato davanti alle telecamere, portandosi platealmente il dito alla bocca, mimando il gesto del silenzio. Un gesto che non è stato accolto positivamente dai tifosi della Fiorentina. L’addio a fine stagione sembra scontato.

