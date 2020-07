CM.com – Gagliardini è sacrificabile, così come Vecino: l’infortunio però complica i piani

Questa stagione particolare pian piano sta volgendo al termine: mancano solo tre giornate infatti e la Serie A 2019/2020 sarà conclusa. Poi l’Inter potrà dedicarsi all’Europa League e sul calciomercato. La società nerazzurra è una delle più attive al momento sia in entrata che in uscita, soprattutto a centrocampo dove il nome di Sandro Tonali è cerchiato in rosso.

L’arrivo del gioiellino del Brescia però è subordinato almeno ad una parte e Calciomercato.com cerca di fare il punto. I due sacrificabili sono sicuramente Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Se per il primo in Italia ci sono club interessati come il Torino (si parlava di uno scambio con Izzo), per il secondo le richieste arrivano soprattutto dall’estero ed in particolare dall’Inghilterra. L’infortunio al ginocchio destro che lo terrà fermo fino all’inizio del prossimo campionato però potrebbe complicare i piani di Beppe Marotta, vista anche la scadenza di contratto nel 2022.

Per quanto riguarda il futuro di Marcelo Brozovic invece – sempre secondo il portale – l’Inter starebbe pensando ad un rinnovo, a differenze delle voci di mercato uscite nelle ultime ore. Da monitorare anche la situazione Nainggolan: il belga tornerà a Milano dopo il prestito a Cagliari e potrebbe essere una pedina importante.

