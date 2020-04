CM.com – Non solo Lautaro: il Barcellona lavora con l’Inter anche per Sensi

Con 20 milioni di euro da versare a fine campionato nelle casse del Sassuolo, Stefano Sensi diverrà a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Il centrocampista ha convito alla sua prima annata nerazzurra, specialmente Antonio Conte che dopo poche settimane aveva già intuito di aver fatto un grande affare. E, nonostante i numerosi infortuni che dal match di andata con la Juventus ad inizio ottobre in poi lo hanno colpito, il club vuole continuare a mostrargli fiducia.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, l’idea Sensi in orbita Barcellona non sarebbe però tramontata. Anche se negli ultimi tempi si è continuato a fare il nome di Lautaro Martinez, il centrocampista classe 1995 non è passato di moda dalle parti del club blaugrana. Già in occasione dei due incroci di Champions League i vertici catalani avevano fatto il suo nome all’Inter. Adesso, una volta riscattato dai nerazzurri a titolo definitivo, non è escluso che si possa tornare a lavorare ad una maxi operazione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!