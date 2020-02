CM.com – L’Inter ha già l’intesa con Kumbulla. Ma City, United e Borussia Dortmund non mollano

Quella di ieri sera disputata contro il temutissimo tridente della Juventus, è stata probabilmente una delle migliori prestazioni della stagione di Marash Kumbulla. Il difensore, nella serata più complicata, ha confermato il suo enorme talento, sia nella maturità tattica mostrata, che nella capacità di poter fronteggiare nell’uno contro uno qualsiasi attaccante. A queste caratteristiche difensive, va poi aggiunta la grande abilità di testa in fase offensiva, come ampiamente mostrato contro i bianconeri.

Proprio al Bentegodi, ad osservare la sua magistrale prova, c’erano emissari di mezza Europa: partendo dai due club di Manchester, City e United, passando per gli osservatori del Borussia Dortmund. Tutti in tribuna per il difensore da ieri 20enne, con il quale l’Inter ha raggiunto già a gennaio un’intesa di massima riuscendo a strappare un primo sì. Ovviamente, ci sarà da valutare anche la concorrenza del Napoli, non nuovo all’interesse nei confronti del giovane difensore. Ma in questo momento – come sottolineato da calciomercato.com – il vantaggio interista appare evidente.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!