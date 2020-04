CM.com – Rebus Moses, l’Inter chiede lo sconto. Ma Conte si cautela: promosso il baby Persyn

Il futuro di Victor Moses è tutto da scoprire. Arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito, il suo riscatto ora è in dubbio viste le poche uscite in maglia nerazzurra collezionate prima dello stop del campionato. L’Inter dovrebbe versare 12 milioni di euro, secondo quanto riportato da calciomercato.com Marotta potrebbe chiedere uno sconto viste anche le ripercussioni economiche del coronavirus.

Conte si aspetta un grande investimento sulle fasce ma il tecnico è intenzionato ad aggregare in prima squadra il giovane Tibo Persyn, esterno destro belga classe 2002 e talento della Primavera nerazzurra. Un profilo graditissimo alla dirigenza nerazzurra, tanto che l’Inter sta preparando anche per lui il rinnovo fino al 2023.

