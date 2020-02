CM.com – Retroscena Eriksen: la Juventus aveva una strategia, Kulusevski ha deciso tutto

Non c’era solamente l’Inter su Christian Eriksen, bensì anche la Juventus! E’ questo il retroscena appena raccontato dal giornalista Fabrizio Romano per calciomercato.com. Paratici ha sempre apprezzato l’ex calciatore del Tottenham e sarebbe stato pronto a tentare il colpo a parametro zero solo a partire da giugno. La chiave dell’Inter, però, è stata l’acquisto di Dejan Kulusevski anticipato ad inizio gennaio da parte della Juventus.

Il club nerazzurro, convinto di avere in pugno il centrocampista svedese per l’estate – anche in virtù dei buoni rapporti con il Parma – ha così pensato bene di contrattaccare immediatamente e fare uno sforzo per arrivare ad Eriksen già nel mercato invernale. Non solo per lanciare un segnale diretto ai bianconeri della propria forza economica e del fascino suscitato ad un grande calciatore come il danese, ma anche per tentare di avvicinarsi ulteriormente alla formazione juventina in ottica scudetto.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!