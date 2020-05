Commisso: “Chiesa? Non c’è solo la Juventus. Ancora nessuna proposta proposta di rinnovo”

Intervenuto ancora una volta per spiegare alla stampa la posizione della Fiorentina per Federico Chiesa, Rocco Commisso ha confermato che l’esterno viola non è incedibile e che con la giusta offerta potrà partire la prossima estate. Il presidente italo-americano, però, ha pure sottolineato di aver intrapreso un progetto serio a Firenze con il suo arrivo lo scorso anno e che farà di tutto per creare le condizioni affinché l’intera piazza possa tornare al più presto ai vertici del calcio italiano. Sulle società in coda per il suo pupillo, Commisso ha svelato l’inserimento di altri club oltre la Juventus, aprendo dunque ad altre squadre sia italiane come l’Inter che anche ester, da tempo sul calciatore.

Queste le parole del presidente su Radio Bruno: “Prima di Natale ci siamo incontrati con il padre di Chiesa, abbiamo un bellissimo rapporto. Se vuole andare, basta che porti la cifra giusta, ma ci sono possibilità che resti a Firenze. La situazione economica è cambiata per tutti club, quindi anche la sua valutazione è cambiata. Per ora lasciamo stare Chiesa, non voglio che esca qualcosa di negativo perché è un bravo ragazzo con alle spalle una bella famiglia. Ci sono tanti giocatori che hanno capito le ambizioni della Fiorentina e se mi daranno l’opportunità di investire credo che arriveremo dove voglio. Proposta di rinnovo per Chiesa? Non è vero, è una fake news. Chiesa alla Juventus? Credo che valga come un altro club. Devo accontentare il giocatore e fare la cosa migliore la mia azienda. Non c’è solo la Juve su di lui, ma anche altri club esteri”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!