Con Conte è un altro Candreva: rinnovo e ruolo chiave nell’Inter del futuro

Antonio Candreva per poco non è riuscito a regalare a Conte 3 punti che sarebbero stati importantissimi in casa nerazzurra. Prima il gol dell’1-1 con un tap-in in area di rigore, poi il cross deviato in porta da Dimarco. Peccato che le due reti vengano vanificate al minuto 85′ dal gol del definitivo pareggio di Miguel Veloso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul mercato è già stato preso Achraf Hakimi per la fascia destra ma la sensazione è che Candreva anche nell’Inter di domani ricoprirà comunque un ruolo importante. Il matrimonio con i nerazzurri è destinato a continuare: il contratto scade l’anno prossimo, ma Suning è pronta fargli firmare il rinnovo al 2022.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!